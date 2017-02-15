Скарлетт Йоханссон назвала моногамию неестественной

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала в интервью журналу Playboy о своем понимании моногамии и замужества, которое она назвала «красивой обязанностью».

«Я не считаю, что быть моногамным — естественно. Меня за это могут осудить, но мне кажется, что это очень тяжелый труд. И то, что это так тяжело для стольких людей — для всех — доказывает, что это неестественное явление», — отметила Йоханссон.

Актриса подчеркнула, что уважает такой выбор, и сама пробовала жить с одним партнером, но ей кажется, что моногамия «идет вразрез с инстинктом».

В конце января сообщалось, что Йоханссон рассталась со своим супругом, журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Они поженились в 2014 году. До брака с Дориаком актриса в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

В фильмографии 32-летней Йоханссон такие ленты, как «Трудности перевода», «Девушка с жемчужной сережкой», «Престиж», «Люси» и «Аве Цезарь!». 29 марта в прокат выйдет фильм «Призрак в доспехах», в котором актриса исполнила главную роль.