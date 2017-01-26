СМИ сообщили о расставании Скарлетт Йоханссон с мужем

Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассталась со своим супругом, журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Об этом в четверг, 26 января, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации издания, Йоханссон увидели без обручального кольца во время ее выступления на женском марше против избранного президента США Дональда Трампа 21 января в Вашингтоне (США). Представители актрисы не дали комментариев по поводу расставания супругов.

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 25 января 2017, 20:51

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Йоханссон и Дориака впервые заметили вместе в 2012 году. В 2013 году у пары была помолвка. Свадьба состоялась в американском штате Монтана в марте 2014 года. Супруги воспитывают общую дочь Роуз. До брака с Дориаком актриса в течение трех лет была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.

Ранее в январе стало известно, что Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер примут участие в женском марше. Как заявила актриса, она хочет, чтобы ее услышали, и собирается отстаивать то, во что она верит.