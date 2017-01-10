Скарлетт Йоханссон и Кэти Перри выйдут на марш против Трампа

Голливудские актрисы Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдорманд, а также певицы Кэти Перри и Шер примут участие в женском марше против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает The Washington Examiner. Мирный протест состоится в Вашингтоне 21 января.

Дата марша — следующий день после инаугурации Трампа. По словам организаторов, они ожидают 200 тысяч участниц протеста.

Как заявила Йоханссон, она хочет, чтобы ее услышали, и собирается отстаивать то, во что она верит. Актриса Америка Феррера отметила, что «после выборов многие боятся, что их мнения не будут учтены».

Во время 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» Трамп раскритиковал Мэрил Стрип, ранее прокомментировавшую его поступок. Актриса напомнила о выступлении избранного президента, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. «Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — подчеркнула она.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.