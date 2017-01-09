Трамп ответил на критику актрисы Мэрил Стрип

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил в предвзятости актрису Мэрил Стрип, которая раскритиковала его во время 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Он заявил The New York Times в понедельник, 9 января, что не удивлен негативными высказываниями в свой адрес, прозвучавшими «со стороны либералов из мира кино».

«Мэрил Стрип выступала за Хиллари Клинтон (кандидат в президенты от Демократической партии, — прим. «Ленты.ру») , и многие из этих людей поддерживали Хиллари», — отметил Трамп. Он добавил, что не слушал речь актрисы.

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Стрип раскритиковала республиканца во время получения награды за заслуги в кинематографе. Она напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. «Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — подчеркнула актриса.

74-й «Золотой глобус» прошел 8 января в Лос-Анджелесе. На открытии церемонии американский комик Джимми Фэллон сравнил республиканца с королем Джоффри Баратеоном из сериала «Игра престолов».

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.