Райан Рейнольдс расцеловал Эндрю Гарфилда на «Золотом глобусе»

Видео: tmz.com

Американские артисты Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались во время 74-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Это произошло, когда на сцену поднимался Райан Гослинг, которого объявили лучшим комедийным актером за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла, сообщает TMZ.

Рейнольдс также был номинирован в этой категории за ленту «Дедпул». Актер снимался в картинах «Блэйд 3: Троица», «Козырные тузы», «Погребенный заживо», «Предложение» и «Прогулка по Миссисипи».

Эндрю Гарфилд известен по фильмам «Социальная сеть» и «Новый человек-паук». На церемонии «Золотого глобуса» он боролся за звание лучшего драматического актера в ленте «По соображениям совести». Награду в этой категории получил актер Кейси Аффлек («Манчестер у моря»).

74-й «Золотой глобус» прошел 8 января в Лос-Анджелесе.