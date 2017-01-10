Джордж Клуни раскритиковал Трампа за нападки на Мэрил Стрип

Американский актер Джордж Клуни отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа в адрес Мэрил Стрип, которую тот назвал «одной из самых переоцененных актрис Голливуда». Об этом во вторник, 10 января, сообщает People.

«Разве вам не нужно руководить страной?» — обратился Клуни к президенту, пошутив, что и сам всегда считал Стрип переоцененной. Актер отметил, что знаменитостям часто приходится поднимать политические темы, потому что в обществе многие важные проблемы замалчиваются.

Ранее Трамп обвинил в предвзятости актрису Мэрил Стрип, которая раскритиковала его во время 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус». Он заявил, что не удивлен негативными высказываниями в свой адрес, прозвучавшими «со стороны либералов из мира кино».

Стрип раскритиковала республиканца во время получения награды за заслуги в кинематографе. Она напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. «Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — подчеркнула актриса.

Трамп избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.