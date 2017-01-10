В Белом доме прокомментировали критику актрисы Мэрил Стрип в адрес Трампа

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что критика Мэрил Стрип в адрес избранного президента США Дональда Трампа — пример реализации ее права на выражение мнения. Видеозапись пресс-конференции Эрнеста опубликована на сайте администрации США.

По словам представителя Белого дома, Стрип выразила мысль, в которую глубоко верит. Эрнест отметил, что не говорил с президентом США Бараком Обамой о речи актрисы.

9 января Трамп ответил на слова Стрип, обвинив ее в предвзятости. Он добавил, что не удивлен негативными высказываниями в свой адрес «со стороны либералов из мира кино».

Стрип раскритиковала республиканца во время 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», прошедшей 8 января. Она напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. «Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — подчеркнула актриса.

Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016-го. Он вступит в должность после инаугурации 20 января.