В Китае пластические хирурги столкнулись с бумом на внешность «как у Иванки»

В Китае приобрели популярность пластические операции, с помощью которых женщины становятся похожими на дочь президента США Дональда Трампа Иванку. Об этом пишет Daily Mail.

Пластические хирурги страны сообщили о множестве заявок на процедуры. В качестве образа, который пациентки хотят получить в результате, медикам представляют именно Иванку Трамп. Клиника Foshan Yiwanka Medical Management сыграла на транскрипции имени дочери главы государства и привлекла к себе внимание китаянок.

«Китайские девушки любят копировать внешность известных актеров. Форму их глаз, носа, губ», — сказал менеджер по управлению персоналом медицинского учреждения Ли Юньсин (Li Yunxing). Также врачи проводят пациенткам липосакцию и увеличение груди.

По информации Daily Mail, в ноябре 2016-го две жительницы американского штата Техас уже потратили тысячи долларов на процедуры, чтобы добиться внешности Трамп.

Ранее в марте стало известно, что голливудская актриса Скарлетт Йоханссон высмеяла Иванку в пародийной рекламе духов, показанной в передаче Saturday Night Live на американском канале NBC. Артистка предстала в образе дочери республиканца, рекламирующей несуществующие духи под названием Complicit («Соучастница»).