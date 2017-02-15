В сети пошутили над обольстившим дочь Трампа канадским премьером

В сети обратили внимание на фотографии со встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau) с президентом США Дональдом Трампом и его старшей дочерью Иванкой.

Пользователи Twitter заметили восторженные взгляды, которые девушка бросала на премьера, и принялись шутить, что никто не может устоять перед очарованием канадского политика. «Ха, Иванка Трамп смотрит на Джастина Трюдо точно так же, как смотрела бы и я», — отметила Nataliegithu.

«Похоже на то, что Иванка готова рискнуть всем».

Некоторые начали смеяться над мужем Иванки, бизнесменом Джаредом Кушнером, который, судя по всему, был не очень доволен происходящим.

— Ira Madison III (@ira) 14 февраля 2017, 03:28

Другие заметили, что даже Трамп был покорен обаянием премьер-министра. «Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так же, как Дональд Трамп смотрит на Джастина Трюдо», — пошутил один из юзеров.

Пользователи также подметили, что семейство Трамп — не первые очарованные Трюдо. Они вспомнили бывшего президента США Барака Обаму, герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон и даже президента Мексики Энрике Пенья Ньето.