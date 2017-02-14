Эволюцию стиля Стивена Сигала показали на луках Билла и Хиллари Клинтон

Актер Джон Голсон (John Gholson) опубликовал в своем Twitter фотографию бывшего президента США Билла Клинтона и госсекретаря Хиллари Клинтон, сравнив их наряды с имиджем Стивена Сигала в 80-ые годы и в настоящее время.

По мнению Голсона, кожаная коричневая куртка и синие джинсы Билла в точности повторяют стиль Сигала в 80-ые годы, а расшитое яркими цветами пальто Хиллари — современную одежду актера. Юзера позабавило, что чета политиков смогла на своем примере показать эволюцию образов легенды американских боевиков.

В комментариях пользователи соглашаются, что Клинтонам удалось передать все те изменения, которые произошли с Сигалом за 35 лет. Многие заметили, что пальто Хиллари напоминает расшитый ковер, а Билл смотрит вдаль с таким выражением лица, будто «увидел Иванку Трамп».

Шутка об «особом» взгляде Билла Клинтона появилась после того, как он на церемонии инаугурации Дональда Трампа уставился на дочь американского президента.

Некоторые отметили, что экстравагантные наряды Сигала уже были высмеяны в «Симпсонах».

Менее чем за двое суток твит с фото Клинтонов набрал почти 20 тысяч ретвитов и более 43 тысяч лайков.

В октябре 2016 года, будучи кандидатом в президенты США от демократов, Хиллари Клинтон признала, что на ее манеру одеваться повлияли многие «источники моды», в числе которых рэперы, сотрудничавшие с американским звукозаписывающим лейблом Death Row Records. Среди них — Тупак Шакур, Снуп Дог и Шуг Найт.