Пользователи сети объявили Фуркада свиньей

Пользователей сети возмутило поведение французского биатлониста Мартена Фуркада, который отказался жать руку российским спортсменам и демонстративно ушел с пьедестала во время награждения сборной России бронзовыми медалями за смешанную эстафету чемпионата мира в Хохфильцене.

Первым на поведение француза обратил внимание телекомментатор Дмитрий Губерниев. «Наши третьи! Молодцы! Мартен Фуркад — ты свинья!» — написал он в Instagram.

Экспрессивное высказывание Губерниева пришлось по вкусу российским пользователям, которые принялись публиковать в соцсетях фотографии Фуркада со свиным пятачком вместо носа. «"Фуркад — ты свинья" — самые честные слова за всю историю российского телевидения», — отметил один из них.

Некоторые запустили в Twitter хештег на французском языке #FourcadeLePorc (Фуркад — свинья). «Запустим? Фуркад — свинья! Выводите в топ, пусть читает», — предложил пользователь Dolg132004.

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Инцидент на церемонии награждения в Хохфильцене стал далеко не первым конфликтом Фуркада с российскими биатлонистами. В конце января француз прокомментировал запись Союза биатлонистов России в Instagram с поздравлением Александра Логинова с 25-летием. Фуркад написал, что главное достижение россиянина — дисквалификация за допинг. Затем спортсмен удалил свой комментарий.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.