Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения

Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с пьедестала почета во время награждения сборной России бронзовыми медалями после смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Видео было опубликовано на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.

Француз сначала отказался пожать руку российскому биатлонисту, когда тот подошел к нему, а затем демонстративно похлопал в ладоши вслед уходящим Логинову и Шипулину. После того, как сборная России в полном составе заняла третье место на пьедестале почета, Фуркад покинул церемонию награждения. Однако спустя минуту президент IBU немец Андрес Бессеберг силой заставил его вернуться на место.

Фуркад выиграл борьбу у россиянина Антона Шипулина в финишном створе. После финиша россиянин отметил, что соперник закрыл ему коридор. «Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел», — сказал Шипулин «Чемпионату».

Сборная России в эстафете завоевала бронзовые награды, а французы стали серебряными призерами.

31 января Фуркад прокомментировал запись Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram с поздравлением Логинова с 25-летием. Француз написал, что главное достижение россиянина — дисквалификация за допинг. Позже Фуркад удалил свой комментарий.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.