Трамп признался в усложнении жизни собственной дочери

Президент США Дональд Трамп гордится дочерью Иванкой, однако осознает, что усложнил ей жизнь. Об этом сам хозяин Белого дома заявил в Гамбурге на саммите G20, презентуя открытие нового предпринимательского фонда для женщин, который помогала открыть Иванка. Его слова передает Associated Press.

Материалы по теме Трамп-героиня Сможет ли дочь 45-го президента США со временем стать новой хозяйкой Белого дома

«Если бы она не была моей дочерью, ее жизнь была бы гораздо легче. Это, наверное, единственный омрачающий ее существование факт», — пошутил Трамп.

Иванка Трамп — предприниматель, фотомодель и писатель, одна из трех детей от брака Дональда Трампа с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой-Трамп. В настоящее время Иванка и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников главы государства.