Мелания и Иванка Трамп покрыли головы перед Папой Римским

Жена и дочь президента США Дональда Трампа — Мелания и Иванка — покрыли головы во время встречи с Папой Римским Франциском. Кадры со встречи публикует Ruptly.

Трамп подарил Франциску книги Мартина Лютера Кинга — младшего, понтифик же передал хозяину Белого дома свои труды. Американский президент находится в Ватикане в рамках первого зарубежного турне. Он уже успел посетить Саудовскую Аравию и Израиль. Наблюдатели обратили внимание, что на встрече с саудовским королем и Мелания, и Иванка покрывать головы, вопреки исламской традиции, не стали.