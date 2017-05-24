Папа Римский поинтересовался рационом президента США

Папа Римский Франциск поинтересовался у первой леди США Мелании Трамп, кормит ли она супруга традиционной словенской выпечкой. Об этом в среду, 24 мая, сообщаетAssociated Press.

Диалог велся через переводчика, понтифик говорил по-испански. Во время рукопожатия папа кивнул на президента США Дональда Трампа и спросил у его супруги: «Чем вы его кормите? Потицей?» Первая леди сначала выглядела озадаченно — как отмечает агентство, она, вероятно, решила, что речь идет о пицце, — однако потом поняла, о чем говорит папа Франциск, и ответила: «Потицей, да».

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Представители пресс-службы Ватикана сообщили журналистам, что папа Римский очень любит это блюдо и всегда заводит разговор о нем при встрече с гостями из Словении.

Ранее сообщалось, что жена и дочь президента США во время аудиенции с понтификом покрыли головы, хотя католическая религия этого не требует. Ранее, на встрече с королем Саудовской Аравии, они были без головных уборов, вопреки мусульманской традиции.

Дональд Трамп сейчас совершает свое первое зарубежное турне в качестве президента США. Ватикан стал последним пунктом путешествия. Ранее он посетил Саудовскую Аравию, Израиль, Италию и Бельгию.

Мелания Трамп родилась в городе Ново-Место (Словения).

Потица (повитица) — традиционная словенская выпечка, дрожжевой рулет со сладкой начинкой, чаще всего ореховой или маковой. Подается на Рождество и Пасху, а также по праздникам. Похожие блюда существуют и в других странах Восточной Европы.