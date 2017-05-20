Мелания Трамп отказалась покрывать голову перед саудитами

Первая леди США Мелания Трамп во время визита в Саудовскую Аравию с мужем вышла на публику без предписанного мусульманскими обычаями головного убора. Об этом сообщает The Independent.

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Как отмечает издание, она последовала примеру других влиятельных женщин Запада, посещавших королевство. Во встречах с официальными лицами Саудовской Аравии без головного убора участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В таком же виде своего супруга сопровождала жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель.

Президент США Дональд Трамп 20 мая прибыл в Саудовскую Аравию — это его первый зарубежный визит. В ходе турне он планирует посетить Израиль, Италию, Бельгию и Ватикан.