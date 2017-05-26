Дочь Трампа приняла бывшего футболиста «Лацио» за святого

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка приняла фотографию бывшего футболиста римского «Лацио» Джорджо Кинальи за изображение святого. Об этом сообщает 101 Great Goals.

Она вместе с мужем Джаредом Кушнером посетила римский ресторан «Кафе святого Игнатия». Одна из картин на стене заведения ее заинтересовала.

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«Она указала рукой на фото, на которой запечатлен Киналья с распростертыми руками и глазами, устремленными к небу, и спросила, что это за святой», — рассказал владелец ресторана. Он объяснил гостье, чей перед ней портрет.

Киналья — один из самым популярных игроков в истории «Лацио», он защищал цвета клуба с 1969 по 1976 год. На его счету 140 голов в 263 матчах за римскую команду.

35-летняя Иванка Трамп — американская бизнесвумен, бывшая фотомодель и старшая дочь Трампа. Она сопровождает отца в его первом в качестве президента США зарубежном турне.