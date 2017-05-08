Подданному Саудовской Аравии запретили назвать дочь в честь Иванки Трамп

Подданному Саудовской Аравии Салему Аль-Анзи (Salem Amer Salem Al-Ayashi Al-Anzi) не разрешили назвать свою дочь в честь Иванки Трамп, дочери американского президента. Об этом сообщает ТАСС.

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В 2014 году в стране приняли закон, согласно которому детям запрещено давать имена иностранного происхождения. Отмечается, что мужчина не планирует менять планы из-за постановления и собирается называть дочь Иванкой неофициально, в кругу близких. В сети аль-Анзи обвинили в неуважении своей супруги и самоуправстве.

По данным агентства, официально девочке дали имя Лума, что в переводе с арабского означает «девушка с красивыми губами».

Иванка Мари Трамп — 35-летняя американская бизнесвумен, бывшая фотомодель и старшая дочь миллиардера Дональда Трампа, ставшего президентом по итогам выборов в ноябре 2016 года. Она является помощником хозяина Белого дома, в то время как ее муж, предприниматель Джаред Кушнер, — старшим советником лидера страны.