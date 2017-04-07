Арабы в соцсетях похвалили «Абу Иванку» Трампа за удар по Сирии

Арабы в своих аккаунтах в социальных сетях поблагодарили президента США Дональда Трампа за ракетный удар по сирийскому аэродрому. Об этом сообщает BBC News.

Благодарные жители арабских стран в знак уважения к Трампу именовали его «Абу Иванка» («отец Иванки») или «Абу Иванка аль-Амрики» («Отец Иванки из Америки»). Некоторые прикладывали фотографии американского лидера с бородой и подписями на арабском языке.

Пользователи указывали, что в отличие от бывшего хозяина Белого дома Барака Обамы, нынешний президент США держит слово и не боится оппонентов.

Некоторые американцы в свою очередь не согласились с мнением арабов и запустили собственный флешмоб в Twitter с хештегом #AmericaIsOverParty («Вечеринка по случаю конца Америки»). Они испугались, что после ракетного удара по авиабазе начнется масштабная война и им придется идти на военную службу.

В ночь на 7 апреля по приказу Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.