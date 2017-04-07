Эрдоган понадеялся на продолжение активного вмешательства США в Сирии

Ракетная атака США на сирийский аэродром Шайрат должна стать началом активного вмешательства Вашингтона в сирийский конфликт. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Reuters.

«Мы считаем, что это позитивное и очень конкретное действие против военных преступлений режима Асада. Достаточно ли этого? Не думаю. Пришло время предпринять серьезные шаги для защиты безвинных сирийцев», — заявил турецкий лидер на митинге в провинции Хатай на юге Турции.

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По его словам, у международного сообщества есть возможность побороть и террористов и правящий сирийский режим. Эрдоган понадеялся, что США продолжат активные действия на сирийской территории.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.