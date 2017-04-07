Меркель объяснила удар США по базе Шайрат Сирии страданиями сирийцев

Ракетный удар Вооруженных сил США по сирийскому аэродрому Шайрат можно понять, учитывая страдания сирийского народа. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает Reuters.

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«Целесообразность этой атаки можно понять, учитывая масштаб военных преступлений, учитывая страдания мирных людей и принимая во внимание бездействие со стороны Совета Безопасности ООН», — пояснила канцлер. По ее словам, американский удар был точечным.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.