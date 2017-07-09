Меркель сочла допустимым присутствие Иванки Трамп на мероприятии G20 вместо отца

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала допустимым присутствие дочери президента США Дональда Трампа Иванки на одном из мероприятий «Большой двадцатки». Об этом она рассказала журналистам по окончании саммита, передает Associated Press.

«Иванка Трамп — член делегации США. Она работает в Белом доме и отвечает за ряд инициатив», — заявила канцлер, добавив, что подобные действия практикуются и в других делегациях.

8 июля российский шерпа в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш рассказала, что Иванка Трамп заменила отца на встрече в рамках саммита G20 в Гамбурге, на которой обсуждались вопросы Африки, миграции и здравоохранения. «Иванка сопровождает президента Трампа и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи», — написала шерпа.

Ранее американский лидер сказал, что гордится свой дочерью, но осознает, что усложнил ей жизнь.

29 апреля министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал назначение Иванки Трамп помощником президента США. По его словам, смесь политики, семьи и бизнеса напоминает кумовство, и было бы немыслимо в ФРГ. «Меня всегда беспокоит, когда члены семьи, которые никогда не были избраны, неожиданно становятся официальными представителями страны и к ним относятся почти так же, как если бы они были членами королевской семьи», — добавил дипломат.

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер занимают должности помощников американского лидера. Согласно опубликованной Белым домом информацией о доходах своих сотрудников, супружеская пара зарплату в Администрации президента не получает.