В Кремле призвали верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа

Информация о беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую озвучил глава МИД России Сергей Лавров, достоверна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 8 июля.

«Верьте Лаврову, я не работаю на [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать разногласия в трактовках деталей встречи двух лидеров, которые дали Лавров и Тиллерсон.

7 июля госсекретарь США, описывая беседу двух лидеров, заявил, что Трамп «надавил» на российского лидера, задавая вопрос о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, пишет ТАСС. Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.