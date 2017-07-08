Россия
 

В Кремле призвали верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Информация о беседе президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую озвучил глава МИД России Сергей Лавров, достоверна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в субботу, 8 июля.

«Верьте Лаврову, я не работаю на [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать разногласия в трактовках деталей встречи двух лидеров, которые дали Лавров и Тиллерсон.

7 июля госсекретарь США, описывая беседу двух лидеров, заявил, что Трамп «надавил» на российского лидера, задавая вопрос о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы, пишет ТАСС. Сергей Лавров заявил, что Трамп принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл подробности переговоров Путина, Меркель и Макрона по Украине
Трамп признался в усложнении жизни собственной дочери
«Зенит» подписал контракт с провалившим допинг-тест аргентинцем
В Кремле призвали верить словам Лаврова о беседе Путина и Трампа
Путин после встречи с Эрдоганом высоко оценил прогресс в Сирии
Неизвестные изрубили топором иномарку на МКАД  
Пилоты «Формулы-1» подрались во время хоккейного матча
Другие материалы рубрики
Россия00:12Сегодня

Страсти и подвиги отца Валерия

Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
11:04 7 июля

На Калининско-Солнцевской линии московского метро произошел сбой

08:14Сегодня

В Кащенко объяснили закупку лапши типа «доширак»

22:32 7 июля

В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа

Россия04:03 6 июля
Игорь Пушкарев

Придержали бурю

Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
20:26 7 июля

Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков

00:46 7 июля

Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

20:36 7 июля

Глава МИД России рассказал о результатах встречи Путина и Трампа

Россия00:16Сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп

Обещанного полгода ждут

Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна
19:34 7 июля

Путин и Трамп завершили первые переговоры

10:47 7 июля

Омского фермера ради наживы напоили и скормили свиньям

22:13 7 июля

Во время выпускного вечера студентов тамбовского университета упал самолет

Россия
Страсти и подвиги отца Валерия
Зачем успешный бизнесмен сменил костюм на рясу и уехал в глухую тверскую деревню
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Владимир Путин и Дональд ТрампОбещанного полгода ждут
Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен, но была не напрасна
В Кащенко объяснили закупку лапши типа «доширак»
В Госдуме оценили первую встречу Путина и Трампа
Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков
«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»
Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
Все материалы
Мир
Уже не торт
Японцы хотят жениться, но не делают этого
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
В Сеть выложили новое видео аварии «Боинга» в Сан-Франциско в 2013 году
В Конгрессе США задумали наказать Россию за нарушение договора РСМД
Трамп назвал встречу с Путиным замечательной
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
В Гамбурге началась встреча Путина, Меркель и Макрона
Все материалы
Бывший СССР
Бронзовый век
Решатся ли власти Эстонии снести памятник советским воинам в Тарту
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
США и Россия договорились создать канал связи по Украине
Пьяный украинский солдат убил сослуживца в городе Счастье
В ЛНР связали теракты в Луганске с саммитом G20
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
Путин указал Трампу на несправедливость ограничений в мировой торговле
Греция получит от ЕС 8,5 миллиарда евро финансовой помощи
ОПЕК пожелала ограничить добычу нефти в Нигерии и Ливии
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
России предложили обнулить налог на покупку золота
Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
ФАС одобрила присоединение «Техносилы» к «Эльдорадо»
Volkswagen и Audi отзовут две тысячи машин из-за дефекта системы стабилизации
Назначен новый руководитель «Почты России»
Российский авторынок продолжил рост в июне
Все материалы
Силовые структуры
ЗРК Patriot на учениях на Тайване, июль 2006 годаВосемь батарей за восемь миллиардов
Зачем Польше американские зенитные комплексы
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
СК заинтересовался вырезанной на груди осужденного фамилией сотрудника колонии
Суд вынес приговор и амнистировал фигурантов дела о гибели главы Total
Прокурор потребовал 4 года для фигурантов дела о гибели главы Total во Внуково
СКР и полиция начали проверку информации об отпущенном в Подольске наркодилере
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Полная дичь
Захватывающе прекрасные и вызывающе ужасные снимки дикой природы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Фотограф снял Юпитер на Game Boy
Доказана польза шоколада для мозга человека
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае
Все материалы
Спорт
Гарри КаспаровКороль или пешка
Почему оппозиционер Каспаров решил вернуться в большие шахматы
Пилоты «Формулы-1» подрались во время хоккейного матча
Полиция признала Винус Уильямс не нарушавшей правила в смертельном ДТП
Жирков ответил на предложение депутата дать ему в морду
Президент украинского клуба рассказал о желании купить Месси за 3 миллиона евро
Игроки испанского «Атлетика» побрились налысо ради болеющего раком одноклубника
Россиянин Хачанов проиграл Надалю и покинул Уимблдон
Все материалы
Культура
Жан СагадеевГиблое дело
Артисты, умершие при загадочных обстоятельствах
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным
Полиция обнаружила на «Нашествии» тайник с 257 бутылками алкоголя
Архангельский Минкульт открестился от изъятия книг фонда Сороса
Шнуров и Киркоров поборются за титул президента «Нашествия»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это самый халяль»
Кто разводит бычков на мясном аналоге биткоина
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
«Понимание сложных мемасов растет»
Создатель MDK о культуре мемов, войне с православными и любви подростков к Tor
Дожди заставили Москву и Петербург запастись свитерами и полюбить доставку еды
Трамп оценил первый день саммита G20 и выложил фотоподборку
В сети ужаснулись шоколадно-сырному бутерброду британки
Топ-менеджеры и предприниматели обсудят инвестиции в ICO-проекты
Все материалы
Ценности
Бриллиантовое лето
Чем соблазняют состоятельных женщин ведущие ювелирные дома
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Dior выпустил украшения в честь версальских садов
Boss показал очередную капсульную коллекцию Джейсона Ву
MGSM и Diadora оденут мужчин в серебристые треники
Рианна обует интернет-пользователей
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Все материалы
Путешествия
Боже, храни Эфиопию
Почему самая христианская страна Африки — лучшее направление для туристов
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Немецких туристов в Испании назвали отбросами
Пассажир-каратист побил таможенника в нью-йоркском аэропорту
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Глава Ростуризма позвал украинцев на отдых в Крым
Избиение туристов в США попало на видео
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Момент смертельного падения акробата с 30-метровой высоты попал на видео
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Дрон с кусачками помог преступнику в США сбежать из тюрьмы
Робот-официант в платье вызвал ажиотаж в пакистанской пиццерии
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
Столетняя американка сообщила секрет долгой жизни
Все материалы
Машины, которым пора вернуться в РФ
Эти девять автомобилей просто обязаны появиться в России вслед за Nissan Juke
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Ferrari решилась на выпуск кроссовера
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы