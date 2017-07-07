Тиллерсон увидел «позитивную химию» между Путиным и Трампом

Госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что встретившиеся в Гамбурге президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин нашли общий язык. Слова дипломата приводит РИА Новости.

«Оба лидера, я бы сказал, сошлись очень быстро. Ясно, что между ними сложилась позитивная химия», — констатировал глава американского внешнеполитического ведомства.

По его оценке, «встреча была очень конструктивной».

Как передает ТАСС, Тиллерсон сообщил, что Трамп в ходе переговоров не раз поднимал тему вмешательства России в предвыборную гонку в США. «Президент Путин отрицал такое вмешательство, как он делал и в прошлом», — отметил глава Госдепа.

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Он также заявил, что США и Россия договорились создать рабочую группу по разработке рамочного соглашения о кибербезопасности.

Госсекретарь отметил, что беседа президентов длилась дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел заканчивать встречу. Даже первая леди США Мелания Трамп не смогла способствовать тому, чтобы переговоры завершились.

Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов.