Тиллерсон объяснил продолжительность переговоров Путина и Трампа

Переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге длились дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел завершать встречу. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает «Интерфакс».

«Такой уровень вовлеченности и обмена, что ни один из них не хотел останавливать» беседу, отметил глава Госдепа, комментируя длительность переговоров, которые продолжались более двух часов вместо запланированных 40 минут.

«Между ними двумя было очень ясное положительное взаимопонимание», — сказал Тиллерсон.

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В пятницу, 7 июля, на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге Путин провел встречу с Трампом. «У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов — там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы», — сказал российский президент по итогам беседы.

Из-за того, что переговоры лидеров затянулись, японскому премьеру Синдзо Абэ пришлось ждать встречи с Путиным около часа. Президент России принес ему извинения. Абэ, со своей стороны, заявил, что относится к произошедшему с пониманием.