Абэ с пониманием отнесся к длительному ожиданию встречи с Путиным

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что с пониманием относится к тому, что ему пришлось ожидать встречи с президентом России Владимиром Путиным из-за затянувшихся переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова в пятницу, 7 июля, передает РИА Новости.

«Хоть мне и пришлось ждать сегодняшнюю встречу, я неоднократно говорил, что для урегулирования таких вопросов, как Украина, Сирия, Северная Корея, и других мировых вопросов необходима встреча между президентами России и Соединенных Штатов», — заявил он.

Путин ранее извинился перед главой японского правительства за затянувшиеся переговоры от своего имени и от имени хозяина Белого дома.