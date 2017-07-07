Путин и Трамп завершили первые переговоры

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп закончили переговоры на полях саммита «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

Беседа лидеров двух стран продлилась 2 часа 15 минут, уточняет агентство.

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Ранее сообщалось, что президенты выбились из графика: в расписании Владимира Путина на встречу с американским коллегой было отведено около часа, а Белый дом выделил для нее 30 минут.

Переговоры начались около 17:10 по Москве — примерно на полчаса позже запланированного времени. Журналистам дали возможность наблюдать за ними только в течение первых двух минут. На двусторонней встрече, помимо лидеров государств, присутствовали руководители внешнеполитических ведомств — глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Москва заявляла о возможности знакомства Путина и Трампа на полях G20 в течение нескольких месяцев. Окончательно встреча подтвердилась только в конце июня. Площадку для первой встречи российского и американского президентов были готовы предоставить несколько стран, в том числе Финляндия и Словения.