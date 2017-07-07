Переговоры Путина и Трампа выбились из графика

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге в пятницу, 7 июля, длятся уже почти два часа.

Российская сторона ожидала, что беседа глав государств продлится около часа. В Белом доме отводили на нее полчаса, уточняет ТАСС.

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«Учитывая, что они так долго обсуждают, — наверное, все-таки там достаточно широкая повестка, начиная, безусловно, от политических вопросов», — предположила шерпа России в G20 Светлана Лукаш. Она выразила надежду, что Путин и Трамп также затронули экономическую проблематику.

Первая встреча Путина и Трампа началась примерно в 17:10 по московскому времени. Главы государств пожали друг другу руки и выразили надежду на конструктивное общение. Журналистам дали возможность понаблюдать только за началом беседы.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина накопилось много вопросов к американскому коллеге. В Кремле, анонсируя их встречу, заявляли, что лидеры двух стран могут обсудить двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и конфликт на юго-востоке Украины. В Белом доме делали акцент на сирийской проблематике.