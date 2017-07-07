Песков рассказал о множестве накопившихся у Путина вопросов к Трампу

Президент России Владимир Путин подготовил много вопросов к американскому коллеге Дональду Трампу, с которым он встретится вечером на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

На вопрос о том, с нетерпением ли Путин ждет встречи с Трампом и много ли у него вопросов к республиканцу, Песков сказал: «Ответ положительный».

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Ранее в пятницу американский президент в преддверии G20 заявил, что с нетерпением ждет встречи с мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. «Нам много надо обсудить», — сказал он.

Переговоры Путина и Трампа запланированы на 16:45 мск 7 июля. В пресс-службе Белого дома анонсировали «расширенную встречу». Пресс-секретарь российского лидера, в свою очередь, также отмечал, что речи о так называемой встрече «на ногах» не идет. 3 июля в Кремле сообщили, что лидеры двух стран могут обсудить, помимо двусторонних отношений, кризис на Украине и ситуацию в Сирии.

Всего в рамках саммита, который продлится до 8 июля, у Путина запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР.