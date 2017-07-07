Песков рассказал о радушном гостеприимстве Меркель на G20

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о начале саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель — «радушная хозяйка». Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 июля.

«Она встретила Путина, и они начали ретрит вместе с другими главами государств и правительств», — отметил официальный представитель Кремля.

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Ранее в пятницу в немецком Гамбурге началась первая встреча лидеров стран G20. Она посвящена политическим вопросам, в частности борьбе с терроризмом. Меркель приветствовала всех лидеров по очереди в фойе конгресс-центра, где главы делегаций вместе ожидали начала заседания.

Переговоры Путина и Трампа запланированы на 17:00 по московскому времени 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне. На их беседу отведено примерно полчаса.

Российский лидер прибыл в Гамбург ранее в пятницу. В рамках саммита G20, который пройдет с 7 по 8 июля, у Путина запланировано более 10 встреч.

6 июля Ангела Меркель заявила журналистам, что отказывается от роли посредника между президентами России и США на их встрече во время саммита «Большой двадцатки». Политик добавила, что это касается и урегулирования ситуации на Украине. По ее словам, «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция) совместно с США пытается найти решение сообща.