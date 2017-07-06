Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на саммите G20

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на их встрече во время саммита «Большой двадцатки». Об этом она сказала журналистам в четверг, 6 июля, в Гамбурге, где готовится G20, передает ТАСС.

Политик добавила, что это касается и урегулирования ситуации на Украине. «У нас есть своя четкая позиция», — подчеркнула Меркель. По ее словам, нормандская четверка (Германия, Россия, Украина, Франция) совместно с США пытается найти решение сообща.

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«Свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы, и таким вкладом как раз является нормандский формат», — заключила глава немецкого правительства.

Путин и Трамп встретятся в Гамбурге 7 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что это будут полноценные «сидячие» переговоры.

3 июля помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что среди возможных тем, которые обсудят лидеры двух стран, — кризис на Украине, сирийское урегулирование и проблема контроля над вооружениями.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.