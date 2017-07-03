В Кремле назвали темы переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге двусторонние отношения, а также международные проблемы, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 июля.

«Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», — сказал Ушаков.

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По его словам, в беседе двух лидеров может быть затронута «тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность». «Наши страны способны многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов — украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и других», — подчеркнул помощник главы государства.

Кроме того, российская сторона поднимет вопрос о возвращении дипломатической собственности, изъятой американцами в конце прошлого года, отметил Ушаков.

Ранее в понедельник сообщалось, что в рамках саммита G20, который пройдет 7-8 июля, Владимир Путин проведет трехстороннюю встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Полномасштабные переговоры у него запланированы также с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В конце прошлого месяца Ушаков подтвердил, что договоренность о встрече президентов России и США на полях саммита достигнута, однако формат переговоров пока не определен.