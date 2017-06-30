Кремль согласует с американцами нюансы встречи Путина и Трампа на G20

Кремль попробует найти в расписании работы президента России Владимира Путина на предстоящем саммите «Большой двадцатки» время для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС в пятницу, 30 июня.

«Мы изложим американцам программу нашего пребывания в Гамбурге, расскажем о тех встречах, о которых договорились, и попробуем в этот достаточно сложный график вписать очень важную и нужную встречу с господином Трампом», — сказал Ушаков.

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Он отметил, что договоренность о встрече двух лидеров уже достигнута, необходимо согласовать формат.

Ранее в пятницу об этом же рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи».

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил надежду, что на переговорах президентов России и США будут преобладать прагматизм и реализм. По мнению дипломата, Москва и Вашингтон гораздо эффективнее смогут обеспечивать свои национальные интересы, если будут работать сообща, а не по отдельности.

О планах Трампа провести встречу с Путиным на G20 29 июня сообщил журналистам старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер. Он также уточнил, что повестка встречи еще не определена.