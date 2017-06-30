Песков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа ведется по дипломатическим каналам, однако ее формат пока не определен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 30 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи», — сказал Песков.

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Он добавил, что российская сторона уже неоднократно упоминала о возможности контакта Путина и Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», который состоится 7-8 июля в Гамбурге.

Ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в Москве, выразил надежду, что в ходе переговоров президентов России и США будут преобладать прагматизм и реализм. По словам дипломата, Москва и Вашингтон гораздо эффективнее смогут обеспечивать свои национальные интересы, если будут работать сообща, а не по отдельности.

О планах Трампа провести встречу с Путиным на G20 29 июня сообщил журналистам старший советник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер. Он также уточнил, что повестка встречи еще не определена.