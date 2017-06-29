Путину рассказали о намерении «связать» его с Трампом в Гамбурге

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль выразил надежду, что во время саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге удастся организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова в четверг, 29 июня, передает РИА Новости.

«Саммит "Группы двадцати" будет очень крупным мероприятием, мы надеемся, что на полях данного мероприятия у нас будет возможность связать с вами президента США», — обратился Габриэль к главе российского государства во время встречи в Кремле.

Он также отметил, что Берлин рассчитывает достигнуть на саммите договоренностей по климату. «Очень надеемся на силу диалога, который будет между двадцатью государствами, которые там будут представлены», — сказал представитель МИДа.

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Владимир Путин в свою очередь отметил, что Москва разделяет приоритеты германского председательства в «Группе двадцати» и будет способствовать выполнению будущих соглашений. «Всячески будем делать все, что в наших силах», — заверил Путин.

Ранее в этот день помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что среди запланированных встреч Путина на саммите значатся переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что полноценная встреча с президентом США пока не готовится.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Среди основных тем немецкого председательства канцлер ФРГ Ангела Меркель называла борьбу с изменением климата, поддержку свободной торговли, миграционную политику, а также борьбу с терроризмом.