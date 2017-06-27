Песков высказался о страхе Трампа перед Путиным из-за его популярности

В Кремле отказались отвечать на вопрос о том, боится ли президент США Дональд Трамп встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным из-за его популярности. Слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 27 июня.

«Я не думаю, что это корректная постановка вопроса», — сказал Песков.

При этом говоря о результатах социологического опроса Pew Research Center, согласно которым Путину доверяют больше, чем Трампу, он подчеркнул, что глава государства действительно «пользуется абсолютно превалирующей поддержкой россиян внутри страны и является одним из самых известных и самых влиятельных политиков на мировой арене».

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Официальный представитель Кремля в очередной раз напомнил, что лидеры двух стран будут присутствовать на саммите «Большой двадцатки», который состоится в Гамбурге 7-8 июля. Однако договоренностей об их переговорах в той или иной форме нет.

«Что касается полноформатной встречи, то пока каких- либо наработок, к сожалению, нет», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Ранее во вторник вашингтонский Исследовательский центр Пью обнародовал результаты опроса, проведенного среди 40 тысяч жителей 37 стран. К Владимиру Путину относятся с доверием 27 процентов респондентов, а к Дональду Трампу — 22.