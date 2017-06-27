Социологи сообщили о падении имиджа США в мире из-за Трампа

После прихода Дональда Трампа к власти рейтинг одобрения политики США в мире значительно снизился. Такие результаты исследования приводит Pew Research Center.

Если в конце президентского срока Барака Обамы о положительном отношении к Соединенным Штатам заявляли 64 процента опрошенных, то весной этого года, когда в Белый дом уже въехал Трамп, уровень поддержки США составил 49 процентов.

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По данным социологов, рейтинг одобрения политики Вашингтона упал одновременно со снижением доверия к самому главе государства. Так, в конце срока Обаме доверяли 64 процента респондентов, в первые недели президентства Трампа поддерживают всего 22 процента опрошенных. При этом уровень недоверия к хозяину Белого дома вырос с 23 до 74 процентов.

Исключение в этом отношении составляют только Израиль и Россия: в этих странах уровень доверия к президенту США наоборот повысился с 49 до 56 процентов и с 11 до 53 процентов соответственно.

Отмечается, что опрос проводили в 37 странах мира, за исключением самих Соединенных Штатов. В исследовании также не принимали участие граждане Китая.