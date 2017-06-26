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Трамп назвал победой решение Верховного суда США по иммиграционному указу

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал единогласное решение членов Верховного суда (ВС) страны по иммиграционному указу «чистой победой» в области обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодняшнее постановление позволяет мне использовать важный инструмент для защиты родины нашей нации», — заявил американский лидер.

Ранее 26 июня стало известно, что ВС разрешил Трампу частично ввести в действие указ о запрете въезда в страну гражданам шести преимущественно мусульманских государств (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) и всех без исключения беженцев.

Согласно вердикту, ограничения на въезд той или иной группе граждан не затрагивают права американцев, и потому могут быть введены президентом. Исключением станут те жители «запретных» стран, которые имеют какие-либо отношения с гражданами США: запрет в отношении них признан судом недействительным. Одобрение суда временное — полностью дело будет рассмотрено в октябре, но до тех пор указ будет действовать.

Одним из первых указов Трампа после вступления в должность, стало решение о запрете на въезд в США гражданам семи государств, в которых ислам является господствующей религией. Документ вызвал волну протестов и впоследствии был заблокирован судьей Апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско.

Еще один указ об ужесточении иммиграционной политики Трамп подписал 6 марта. Он должен был на 90 дней запретить въезд в страну гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостановить программу приема беженцев на 120 дней. Действие документа оказалось заблокировано решением суда штата Гавайи. Критики указов отмечали, что они по сути являются запретом на въезд мусульман, а не мерой профилактики терроризма.

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