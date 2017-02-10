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Апелляционный суд признал законным запрет на иммиграционный указ Трампа

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Апелляционный суд в США признал законным решение о приостановке действия указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает в четверг, 9 февраля, Reuters.

Судьи апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско, Калифорния, единогласно признали, что государственные интересы могут противоречить целям национальной безопасности. Они также приняли во внимание свидетельства представителей штатов Вашингтон и Миннесота, которые утверждали, что даже временное исполнение указа Трампа может навредить интересам США, передает РИА Новости.

Сам Трамп пообещал оспорить решение. «Увидимся в суде, на карту поставлена безопасность нашего народа!» — написал президент в Twitter.

5 февраля апелляционный суд отклонил жалобу министерства юстиции США на постановление федерального судьи из Сиэтла, приостановившего действие указа об ужесточении иммиграционной политики. Ранее сам Трамп выражал уверенность в том, что его администрация победит в споре.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией, был подписан Трампом 27 января. Кроме того, на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Решение Трампа вызвало массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие президентского указа.

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