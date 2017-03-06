Трамп подписал новый иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики. Об этом сообщает Reuters. Документ вступит в силу 16 марта.

Указ на 90 дней запретит въезжать в Соединенные Штаты гражданам шести стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из этого перечня был исключен Ирак, поскольку Багдад, как отмечает Министерство внутренней безопасности, улучшил информирование американских властей о своих гражданах. Действие документа не будет распространяться на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

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Кроме того, на 120 дней будет приостановлена программа приема беженцев. Эта мера не коснется тех, кому назначили время прибытия в США, кого обязались принять и уже приняли.

Представитель Белого дома в свою очередь подчеркнул, что данный указ не является запретом на въезд мусульман. «Это временный запрет на въезд граждан стран, которые на данный момент либо являются несостоявшимися государствами, либо государствами-спонсорами терроризма», — цитирует чиновника РИА Новости.

Первый указ, ужесточающий иммиграционную политику США, был подписан Трампом 27 января. Документ вызвал волну протестов в стране и впоследствии его действие было заблокировано органами судебной власти. Президент пообещал, что новый указ будет чрезвычайно всеобъемлющим.