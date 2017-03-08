Гавайи выразили намерение оспорить в суде новый указ Трампа

Штат Гавайи намерен через суд добиваться временного запрета на исполнение нового указа президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции. Об этом сообщает Reuters.

Иск в суд был подан во вторник, 7 марта. До этого Гавайи собирались оспаривать первый указ Трампа, однако та жалоба была отложена, указ был ранее заблокирован по инициативе ряда других штатов.

По словам гавайских юристов, новый исполнительный указ охватывает меньше, чем первый, однако прописанный в нем запрет на въезд, тем не менее, по-прежнему нарушает установленные нормы.

Трамп подписал новый исполнительный указ об ужесточении иммиграционной политики 6 марта. Документ вступит в силу 16 марта.

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Указ на 90 дней запретит въезжать в США гражданам шести стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Из перечня был исключен Ирак, поскольку Багдад, как отмечает Министерство внутренней безопасности, улучшил информирование американских властей о своих гражданах.

Действие документа не распространяется на обладателей виз, выданных до 27 января, или вида на жительство.

Кроме того, на 120 дней будет приостановлена программа приема беженцев. Эта мера не коснется тех, кому назначили время прибытия в Соединенные Штаты, кого обязались принять и уже приняли.

Первый указ, ужесточающий иммиграционную политику США, Трамп подписал 27 января. Документ вызвал волну протестов в стране и впоследствии его действие было заблокировано органами судебной власти.