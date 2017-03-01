СМИ узнали об исключении Ирака из списка «запретных стран» в новом указе Трампа

В новом указе президента США Дональда Трампа, касающемся иммиграции, будет исключен запрет на въезд для граждан Ирака. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ряд должностных лиц.

По сведениям агентства, решение было принято под давлением со стороны Пентагона и Госдепартамента, которые призвали Белый дом пересмотреть первоначальную позицию администрации Трампа в связи с ключевой ролью Ирака в борьбе с исламским терроризмом.

При этом граждане остальных шести стран — Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена — по-прежнему не смогут въезжать на территорию Соединенных Штатов. Соответствующие запретительные меры будут действовать в течение 90 дней.

Также новый указ не будет включать в себя положение, которое предусматривает преимущество в получении убежища гражданам, принадлежащих к преследуемым на их родине религиозным меньшинствам.

Президент США 27 января подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Его действие распространялось на приезжих из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Однако судебные власти впоследствии заблокировали действие указа.