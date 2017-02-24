Трамп пообещал досрочно начать строительство стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении раньше срока начать строительство стены на границе с Мексикой. Соответствующее заявление глава государства сделал в пятницу, 24 февраля, на конференции консервативной политической деятельности (CPAC; Conservative Political Action Congress), сообщает BBC News.

«Мы выстроим стену. На самом деле, все начнется очень скоро. Гораздо раньше, чем планировалось. Гораздо, гораздо, гораздо раньше», — заявил глава государства.

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Он также заверил собравшихся в том, что всегда будет ставить американцев на первое место, и пообещал сконцентрироваться на «высылке плохих людей из этой страны».

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Президент также говорил, что работы будут финансироваться за счет американского бюджета, однако со временем Мехико компенсирует все затраты.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление и осудил решение Трампа. Он также подчеркнул, что Мехико «не заплатит ни за какую стену».