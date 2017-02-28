Трамп поставил себе отличную оценку за работу на посту президента

Президент США Дональд Трамп оценил свою работу на посту президента на отлично. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News. Соответствующий отрывок интервью доступен в Twitter телеканала.

Кроме пятерки с плюсом за руководство страной, глава государства выставил себе высшую отметку за достижения. В то же время он признал, что с трудом может донести свое мнение до соотечественников, оценив этот показатель на тройку.

Результаты опроса общественного мнения, проведенного 27 февраля NBC News и Wall Street Journal, показали, что 48 процентов респондентов недовольны новым хозяином Белого дома. Кроме того, треть американцев считает, что новый президент не справляется со своими обязанностями.

В начале месяца Трамп назвал фальшивыми результаты опросов общественного мнения, проведенных после публикации его первых указов. «Негативные результаты опросов общественного мнения являются фальшивыми. Как и те, что публиковали CNN, ABC, NBC в ходе предвыборной кампании. Извините, но люди хотят строгого контроля и безопасности границ», — написал Трамп в Twitter.