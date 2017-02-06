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Трамп назвал фальшивкой негативные результаты опросов по его решениям

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Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми результаты опросов общественного мнения, проведенных после публикации его первых указов. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Негативные результаты опросов общественного мнения являются фальшивыми. Как и те, что публиковали CNN, ABC, NBC в ходе предвыборной кампании. Извините, но люди хотят строгого контроля и безопасности границ», — написал Трамп.

Он также заявил, что принимаемые решения основываются на имеющихся у главы государства данных. «Выпускающие фейковые новости СМИ лгут, когда пытаются представить их [решения] маргинальными», — добавил президент США.

27 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией. Это документ вызвал массовые протесты в США и неоднозначную реакцию мирового сообщества.

11 января издание The Independent опубликовало данные опроса центра изучения общественного мнения при Квиннипэкском университете. Согласно результатам исследования, рейтинг избранного президента США Дональда Трампа значительно снизился с конца ноября 2016 года. Действия Трампа одобрили 37 процентов населения, тогда как полутора месяцами ранее этот показатель составлял 44 процента. Более половины опрошенных выразили недовольство республиканцем.

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