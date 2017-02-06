Трамп назвал фальшивкой негативные результаты опросов по его решениям

Президент США Дональд Трамп назвал фальшивыми результаты опросов общественного мнения, проведенных после публикации его первых указов. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Негативные результаты опросов общественного мнения являются фальшивыми. Как и те, что публиковали CNN, ABC, NBC в ходе предвыборной кампании. Извините, но люди хотят строгого контроля и безопасности границ», — написал Трамп.

Он также заявил, что принимаемые решения основываются на имеющихся у главы государства данных. «Выпускающие фейковые новости СМИ лгут, когда пытаются представить их [решения] маргинальными», — добавил президент США.

27 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией. Это документ вызвал массовые протесты в США и неоднозначную реакцию мирового сообщества.

11 января издание The Independent опубликовало данные опроса центра изучения общественного мнения при Квиннипэкском университете. Согласно результатам исследования, рейтинг избранного президента США Дональда Трампа значительно снизился с конца ноября 2016 года. Действия Трампа одобрили 37 процентов населения, тогда как полутора месяцами ранее этот показатель составлял 44 процента. Более половины опрошенных выразили недовольство республиканцем.

