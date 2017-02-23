Белый дом пообещал издать новый указ об иммиграции на следующей неделе

Администрация США отложила издание нового исполнительного указа, который призван заменить прежний указ президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционных норм, заблокированный судом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Теперь указ, как ожидается, выйдет «где-то на следующей неделе», уточнил чиновник. Ранее Трамп заявил, что планирует подписать новый указ на этой неделе.

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По словам президента, в новой директиве будут учтены претензии судебных властей к указу в первоначальной редакции.

Трамп 27 января подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Документ на 90 дней запрещал въезд гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Также, он приостанавливал на 120 дней въезд беженцев из каких бы то ни было государств, а прием беженцев из Сирии запрещал на неопределенный срок.

Указ вызвал массовые протесты. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в Соединенные Штаты граждан попавших под действие документа семи стран. 10 февраля апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско признал решение нижестоящей судебной инстанции законным.

