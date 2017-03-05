Politico узнала дату подписания Трампом нового указа об иммиграции

Президент США Дональд Трамп должен подписать новый указ об иммигрантской политике в понедельник, 6 марта, в Министерстве национальной безопасности. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, знакомых с ситуацией.

По их словам, пока не ясно, будет ли этот документ существенно отличаться от предыдущего или Белый дом намерен в судебном порядке отстаивать прежний вариант. Других подробностей о новом указе издание не сообщает.

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28 февраля Associated Press со ссылкой на ряд должностных лиц сообщило, что в новом указе Трампа Ирак будет исключен из списка стран, гражданам которых запрещен въезд в США. По данным агентства, такое решение было принято под давлением Пентагона и Госдепа, призвавших Белый дом пересмотреть позицию администрации из-за ключевой роли Ирака в борьбе с исламским терроризмом.

27 января Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. В нем указывалось, что гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением (помимо Ирака, это Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен) на 90 дней запрещается доступ в Соединенные Штаты. Документ вызвал волну протестов в стране, позднее судебные власти заблокировали его действие.