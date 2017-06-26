Песков назвал главную цель предстоящей встречи Путина и Трампа

Формат встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа непринципиален, важен сам факт личного знакомства лидеров двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 26 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Протокольная сторона [переговоров], я думаю, вторична в данном случае, поскольку речь идет о возможности первого личного общения двух президентов», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Путин и Трамп в любом случае будут находиться «в одном городе, в одно время» в ходе саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, или наоборот», — добавил Песков.