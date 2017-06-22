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Белый дом отказался подтвердить встречу Путина и Трампа в Германии

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Линдси Уолтерс
Линдси Уолтерс

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс не подтвердила информацию относительно возможной личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках предстоящего заседания стран «Большой двадцатки» (G20) в немецком Гамбурге 7-8 июля. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает ТАСС.

«У меня в настоящее время нет объявления [на этот счет]», — приводит агентство слова официального представителя президента США.

21 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, ведется ли подготовка встречи лидеров России и США, пояснив, что при необходимости все будет согласовано.

«Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите "двадцатки" в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — подчеркнул Песков.

20 июня помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что никаких конкретных договоренностей по поводу встречи Путина и Трампа пока нет.

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