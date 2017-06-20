Кремль отказался гнаться за Трампом ради соревнования с Киевом

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа касается только двусторонних отношений между их странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник, 20 июня, передает корреспондент «Лента.ру».

«Это суверенное дело двух стран», — подчеркнул официальный представитель Кремля. Говоря о том, что контакт Порошенко с Трампом состоится раньше, чем знакомство российского президента Владимира Путина с американским коллегой, Песков отметил, что «здесь вряд ли гонки уместны».

Ранее во вторник Белый дом сообщил, что Трамп проведет переговоры с украинским коллегой 20 июня. Порошенко подчеркнул, что «очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча [президента России Владимира] Путина».

Предполагается, что руководители России и США лично познакомятся на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии, который состоится 7-8 июля.